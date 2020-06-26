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Yarın sokağa çıkma kısıtlaması var!

Yarın sokağa çıkma kısıtlaması var!
Giriş Tarihi: 26.6.2020

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) yapılacağı yarın 09.30-15.00, ve 28 Haziran Pazar 09.30-18.30 saatleri arasında 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Öte yandan İzmir'de, yarın ve 28 Haziran Pazar günü yapılacak YKS'ye girecek öğrenciler ile sınav görevlileri, toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanacak. Sınavlar nedeniyle toplu ulaşım araçlarının sefer sayıları da artırıldı.

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