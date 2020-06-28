Gebelikte kalsiyum eksikliğine dikkat!

Gebelik döneminde D vitamini eksikliğinin anne adaylarının bağışıklığını düşürdüğüne ve pek çok hastalığa davetiye çıkardığına değinen Beslenme Danışmanı Prof. Dr. Muazzez Garipağaoğlu, bunun da anne karnındaki bebeğin yaşamını ömür boyu etkileyecek sorunlara yol açabileceğini söyledi. Garipağaoğlu, gebelikte vitamin eksikliğinin başta kemik dokusu olmak üzere birçok sistemi ilgilendiren ve 'rikets' adı verilen hastalık için önemli bir risk faktörü oluşturduğuna da dikkat çekti.



KEMİKLERİ GELİŞMEZ

Gebelik ve emzirme dönemlerinin en önemli minerallerinden birinin kalsiyum olduğunu belirten Prof. Dr. Muazzez Garipağaoğlu, "Besinlerle yeterli kalsiyum alınamadığında, kemiklerden kana kalsiyum çekilir. Çoğunlukla gebelik döneminde, özellikle de sık gebeliklerde rastlanan bu durum, kemiklerde yumuşamaya (Osteomalazi) neden olur. Kalsiyum yetersizliğinin uzun sürmesi, yaşamın ileri dönemlerinde kemik yıkımına (Osteoporoz) yol açar.



SÜT, YOĞURT VE PEYNİR

Kadınların gebelik ve emzirme gibi hassas dönemlerde, kalsiyumun en zengin kaynağı olan süt, yoğurt, özellikle de peyniri uygun miktarlarda tüketmeleri ile bu riskler azaltılabilir. Besinlerde doğal olarak çok az bulunan ve güneş ışığı vitamini olarak bilinen D Vitamini, kalsiyumun kemiklere yerleşmesi için kritik bir role sahiptir. D vitamini yetersizliğinde, besinlerle alınan kalsiyum kemiklere yerleşemez. Bu durum anne karnından başlayarak, yaşamın her döneminde kemikler başta olmak üzere çeşitli sağlık sorunlarına neden olur" ifadelerini kullandı.



GÜNEŞTEN YARARLANIN

Peynirin, hamilelikte ihtiyaç duyulan kaliteli protein, kalsiyum ve pek çok yararlı besin öğesini karşılayan bir ürün olduğunu vurgulayan Garipağaoğlu, D vitamininin besinlerde çok az bulunduğuna dikkati çekti. Garipağaoğlu, "D vitamininin ana kaynağı güneştir. İnsanların güneş ışınlarından yeterince yararlanamadığı düşünülürse, D vitamini açısından zengin besinlerin vücuda alınması gerekiyor" açıklamasını yaptı.

HANGİ BESİNLERİ TÜKETMELİSİNİZ

Yeterince kalsiyum alınsa da D vitamini eksikliğinde kemiklerin ve dişlerin bu kalsiyumdan faydalanamayacağına dikkat çeken uzmanlar, günlük kalsiyum ihtiyacının 30-50 yaş arasında günde 1000 mg, 50 yaş üzerinde ise günde 1200 mg. olduğunu söylüyor. İşte D vitamini içeren besinler: Süt, tereyağı, ayran, kefir, peynir ve yoğurt; ton balığı, somon, uskumru; yumurta sarısı; balık yağı; mantar; maydanoz; ısırganotu, yulaf.