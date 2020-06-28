İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar artacak mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumunu paylaştı. İşte 28 Haziran Pazar hava durumu....
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetlice eseceği tahmin ediliyor.
İzmir hava durumu! Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İşte 28 Haziran Pazar hava durumu... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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