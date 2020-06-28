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Haberler Yaşam İzmir hava durumu! Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İşte 28 Haziran Pazar hava durumu...

! 'den son dakika uyarısı! İşte Pazar hava durumu...

Bugün hava nasıl olacak? 'de yağış bekleniyor mu? Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Ordu ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte Pazar ....

İzmir hava durumu! Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İşte 28 Haziran Pazar hava durumu...

28.06.2020, 09:20

'de bugün hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar artacak mı? Genel Müdürlüğü hava durumunu paylaştı. İşte Pazar ....

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetlice eseceği tahmin ediliyor.

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