Gençliğim Eyvah 3. bölüm izle! | Gençliğim Eyvah yeni bölüm izle!

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GENÇLİĞİM EYVAH 3. YENİ BÖLÜM İZLE

GENÇLİĞİM EYVAH DİZİSİNDE BU HAFTA

DNA testinin sonuçları, Hacer ve Nuriye'nin eline geçince Arif de Zekeriya da sokağa atılırlar. Üstelik dükkanlardan da kovulurlar. İki kafadar şimdi hem evsiz hem de işsizdirler. Ahmet, Azra'ya ulaşmaya ve masumiyetini ispatlamaya çalışır. Ancak Zola'nın Azra ile yakınlaşması, Ahmet ile Zola arasında gerginliğe neden olacaktır. Zola ise aşkının peşinde koşarken, kendi hayatıyla ilgili büyük bir sırrı öğrenecektir.