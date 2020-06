KPSS başvuru tarihi ne zaman? KPSS başvurusu nasıl yapılır? 2020 KPSS başvuru ücreti ne kadar?

KPSS için hazırlanan memur adaylarının heyecanlı bekleyişi sürüyor. KPSS lisans başvuruları için oldukça az bir zaman kaldı. Eylül ayında gerçekleşecek olan KPSS sınavı için başvuruların ne zaman ve nasıl yapılacağı merakla araştırılıyor. 2020 KPSS kılavuzu yayınlandı mı? KPSS başvurusu nasıl yapılır? KPSS ücreti ne kadar? İşte detaylar...

KPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? KPSS ÜCRETİ NE KADAR?

2020 KPSS lisans başvuruları 30 Haziran ve 13 Temmuz arasında alınacak. İşte 2020 KPSS tarihleri...

KPSS ön lisans başvuruları ise 21 Eylül 2020 ve 02 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacak.

KPSS ortaöğretim başvuruları 15 Eylül 2020 ve 30 Eylül 2020 tarihleri aralığında gerçekleştirilecek.

KPSS LİSANS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

KPSS 2020 başvuru ücreti ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. 30 Haziran'da başlayacak olan başvuru tarihinde kılavuzun yayımlanması bekleniliyor. Geçtiğimiz yılın KPSS lisans ücretleri şu şekildeydi:



KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) : 75,00 TL

KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin) : 50,00 TL

ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin) : 75,00 TL

KPSS SINAV TARİHLERİ

2020 KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) Sınavı tarihi: 6 Eylül 2020



2020 KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün: 12 Eylül 2020



2020 KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün: 13 Eylül 2020



2020 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT): 20 Eylül 2020



2020 EKPSS: 11 Ekim 2020



2020 KPSS Ön Lisans: 25 Ekim 2020



2020 KPSS Ortaöğretim: 22 Kasım 2020



2020 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT): 27 Aralık 2020