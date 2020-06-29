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Haberler Yaşam Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı izle 29 Haziran Pazartesi!

ile Tatlı Sert canlı izle 29 Haziran Pazartesi!

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. Cuma günü yayınlanan programda yangın ve iddiları sonrası gerilim dolu anlar yaşandı. Peki bugün Müge Anlı'da neler yaşanacak? İşte 29 Haziran Pazartesi izleme sayfası...

Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı izle 29 Haziran Pazartesi!

29.06.2020, 10:24

Atv'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, canlı yayınlarla hafta içi her gün 10.00'da ekranlarda izleyicisi ile buluşmaya devam ediyor. Programın cuma günü yayınlanan bölümünde Sinop'taki esrarengiz yangın ve cinayet iddiaları kavga çıkardı! Müge Anlı'nın Sinop'taki esrarengiz yangının 3'lü cinayetin delilerini karartmak için çıkartıldığı iddialarının araştırıldığı programda taraflar önce sazlü atıştılar ardından birbirlerinin üzerine yürüdüler. Peki bugün Müge Anlı'da neler yaşanacak? İşte Müge Anlı canlı izleme sayfası...

MÜGE ANLI CANLI YAYINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

MÜGE ANLI'DA GEÇEN HAFTA NELER YAŞANDI?

Müge Anlı canlı yayınında ortalık karıştı! Akıllara durgunluk veren Sinop yangını olayında taraflar Müge Anlı canlı yayınına katıldı. Sinop yangınındaki 3 kişiye ne olduğunu araştıran Müge Anlı, öğrendiği gerçekler karşısında şoke olurken, canlı yayında gergin anlar yaşandı. Öte yandan Erdal'ın eşi Nurten'in 1,5 aylık hamile olduğu da dünkü canlı yayında ortaya çıkan bilgiler arasında yer aldı. Nurten'in hamile olduğunu Erdal'ın annesinin bildiğini ancak olaydan çok sonra aileye söylediği de iddia edilirken Erdal'ın çocuğu olmadığı için kıskançlık krizinden ötürü evi yaktığına dair iddialar da ortalığı karıştırdı.

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