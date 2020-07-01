Zorla evlendirilen kızı polis kurtardı

GÖZALTINA ALINDILAR

Polisler, zorla evlendirilmek istendiği iddia edilen ve gözyaşı döken Ceylan Beyazkaya'yı dinledikten sonra koruma altına aldı. Busırada genç kızın yakınları, kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına tepki gösterdi. Ekipler, genç kızın ve damat adayının yakınları ile damadı gözaltına alıp 5 Ocak Şehit Veli Ataşçı Polis Merkezi'ne götürdü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.