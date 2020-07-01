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Zorla evlendirilen kızı polis kurtardı

Adana Seyhan Belediyesi Evlendirme Dairesi'ne nikah tarihi almak için ailesiyle gelen , buradaki görevlilere gizlice zorla evlendirilmek istendiğini söyledi. Görevlilerin durumu bildirmesi üzerine evlendirme dairesine polis ekipleri sevk edildi.

Zorla evlendirilen kızı polis kurtardı
Giriş Tarihi: 1.7.2020

GÖZALTINA ALINDILAR
Polisler, zorla evlendirilmek istendiği iddia edilen ve gözyaşı döken Ceylan Beyazkaya'yı dinledikten sonra koruma altına aldı. Busırada genç kızın yakınları, kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına tepki gösterdi. Ekipler, genç kızın ve damat adayının yakınları ile damadı gözaltına alıp 5 Ocak Şehit Veli Ataşçı Polis Merkezi'ne götürdü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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