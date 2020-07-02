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Haberler Yaşam Batan teknede 55-60 kaçak göçmen vardı

Batan teknede vardı

Batan teknede 55-60 kaçak göçmen vardı
Giriş Tarihi: 2.7.2020

Van Gölü'nde kaçak göçmenlerin bulunduğu batık tekneyi arama çalışmalarını inceleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Medeni Akbaş'la birlikte 11 kişinin gözaltında olduğunu ve ilgili köyün muhtarının da açığa alındığını belirterek, "Teknede 55-60 civarında kaçak göçmenin bulunduğu değerlendiriliyor" dedi.

ARAMALAR SÜRDÜRÜLÜYOR
Önceki gün 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını hatırlatan Soylu, "Sayı 6 oldu. Ankara'dan 29 Haziran'da timlerimizle birlikte ROW cihazı getirildi. Teknenin 110-120 metre derinlikte olduğu tahmin ediliyor. Yeri henüz tam bilinmiyor. Sahil Güvenlik ve Deniz Kuvvetleri ile irtibata geçildi. Bir iç gönde ilk kez böyle bir batık arama çalışması yapılacak. Temennimiz sayının bu kadar yüksek olmamasıdır" diye konuştu.

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