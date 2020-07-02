İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Ege'de yağış bekleniyor mu? Hangi illerde sıcaklık artışı yaşanacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugünün hava tahmin raporunu yayınladı.
HAVA SICAKLIĞI: Ülkemizin doğu kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetlice eseceği tahmin ediliyor.
İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İşte 2 Temmuz Perşembe hava durumu... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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