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İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İşte 2 Temmuz Perşembe hava durumu...

Bugün hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar artacak mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Rize, Erzincan, Erzurum, Kars, Ağrı, Van, Ardahan ve Siirt çevreleri ile Hakkari'nin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte 2 Temmuz Perşembe hava durumu...

02.07.2020, 09:30