Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı izle 2 Temmuz Perşembe!

Atv'nin sevilerek takip edilen programı Müge Anlı hafta içi her gün canlı yayınlarla ekranlarda olmaya devam ediyor. Dün canlı yayınlanan programda; Giresun'un Bulancak ilçesinde kaybolan 7 yaşındaki İkranur'un cansız bedeni, evine 6-7 kilometre uzaklıktaki derede bulundu. İkranur'un ölümüyle ilgili halalardan ve köy halkından kan donduran iddialar geldi. Ön otopsi raporunun çıktığı olayla ilgili gelen son dakika bilgilerini Müge Anlı canlı yayında aktardı.
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MÜGE ANLI'DA DÜN NE OLDU?
Giresun'un Bulancak ilçesinde kaybolan İkranur Tirsi'nin cansız bedeni dün dere yatağında bulundu. İkranur'un ölümüyle ilgili Müge Anlı canlı yayınında tüyler ürperten iddialar ortaya atıldı.Ön otopsi raporunun çıktığı olayla ilgili gelen son dakika bilgilerini Müge Anlı canlı yayında aktardı.
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