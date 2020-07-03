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Haberler Yaşam Manisa'da 3.7 büyüklüğünde deprem

'da 3.7 büyüklüğünde

’nın Şehzadeler ilçesinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı () verilerine 3,7 büyüklüğünde meydana gelirken, depremde mal kaybı ve yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.

Manisa'da 3.7 büyüklüğünde deprem

04.07.2020, 01:29

AFAD verilerine göre Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde 00.19'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem çevre ilçeler ile İzmir'den de hissedildi. Kısa süren depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir mal kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı belirtildi.

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