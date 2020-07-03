AFAD verilerine göre Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde 00.19'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem çevre ilçeler ile İzmir'den de hissedildi. Kısa süren depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir mal kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı belirtildi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 3, 2020
Büyüklük : 3.7 (Mw)
Yer : Sehzadeler (Manisa)
Tarih-Saat : 04.07.2020, 00:19:45 TSİ
Enlem : 38.5235 N
Boylam : 27.5290 E
Derinlik : 6.97 km
Detay : https://t.co/UenD0HPKss@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Manisa'da 3.7 büyüklüğünde deprem haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.