Minder tazminatı

Polis Ali Adıbelli, 13 yıl önce İstanbul'da mesleki yakın döğüş eğitimi sırasında minderde kafa üstü düşerek beyin kanaması geçirdi. Adıbelli'ye 'polis olamaz, silah taşıyamaz' raporu verildi. Emekli Emniyet Müdürü avukat Emrullah Aksakal'ın haklarını savunduğu polis Adıbelli, 5 yıl süren hukuk savaşını kazandı.

GERİ HİZMETE VERDİLER

YAKIN dövüş eğitimi sırasında minderin fazla ince olduğuna ve bu yüzden polis memurunun beyin kanaması geçirdiğine hükmeden mahkeme, Emniyet Genel Müdürlüğü'nü tazminata mahkum etti. Torbalı Genel İdare Hizmetleri'nde geri hizmette görev verilen Adıbelli, 220 bin lira tazminat kazandı. İstanbul 6. İdare Mahkemesi'nin de kararı onadığı öğrenildi.

MESLEK İÇİ EĞİTİMİNDEYDİ

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Ali Adıbelli, 2007 yılında amirlerinin talimatıyla meslek içi eğitim olan 'yakın dövüş' kurslarına katıldı. İddiaya göre polis memuru Ali Adıbelli, bu eğitim sırasında minderdeyken düşerek kafasını yere vurdu. Bu sırada başını çarpmasından dolayı beyin travması geçirdi. Bu kazanın ardından bir süre hastanede tedavi gören Adıbelli, taburcu edildikten sonra eski sağlığına kavuşamadı.

YARGITAY KARARI ONADI

BEYNİNDE hasar oluşan polis memuruna artık silah taşıyamayacağı ve mesleğini yapamayacağı söylendi. Bu arada eski Emniyet Müdürü olan ve avukatlık yapan Emrullah Aksakal, Adıbelli'nin dava dosyasını üstlenerek mahkemeye başvurdu. Uzun süren duruşmaların ardından mahkeme, polis memurunun minderin ince olması yüzünden yaralandığına karar vererek, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Ali Adıbelli'ye 220 bin lira tazminat ödemesine hükmetti. İSTANBUL 6. İdare Mahkemesi'ne yapılan itiraz ise sonuç vermedi. Yargıtay'ın onamasıyla Adıbelli tazminat almaya hak kazandı.

Fatih ŞENDİL