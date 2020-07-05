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Haberler Yaşam Eski karısını, kızının önünde delik deşik etti

Eski karısını, kızının önünde delik deşik etti

Eski karısını, kızının önünde delik deşik etti
Giriş Tarihi: 5.7.2020
Burdur'un Çavdır ilçesinde mevsimlik işçi olarak çalışan Sevil Özel (35), geçen yıl boşandığı Tarkan Altun tarafından (37) sokak ortasında kızı Menekşe Altun'un (17) gözleri önünde 12 bıçak darbesiyle öldürüldü.

12 KEZ BIÇAKLADI
Olay önceki akşam Çavdır ilçe merkezinde yaşandı. Bir yıl önce kocasından boşanan ve Denizli'nin Çivril ilçesinden 3 çocuğu ile mevsimlik işçi olarak Çavdır'a gelen Sevil Özel, rahatsızlanınca hastaneye gitti. Hastane çıkışında bir mağazada çalışan kızı Menekşe Altun'un yanına defalarca kaldırılan ve 12 yerinden bıçaklandığı öğrenilen talihsiz kadın kurtarılamadı. Annesi kollarının arasında hunharca öldürülen kızı Menekşe Altun ise gözyaşlarına boğuldu.
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