İki çocuğunu öldüren anne kafasına sıktı!

Bursa'da cinnet geçiren bir anne, evdeki silahla önce iki çocuğunu başlarına ateş ederek öldürdü, ardından tabancayı kendi kafasına dayayarak yaşamına son verdi. Üst üste silah seslerini duyan komşuların ihbarıyla eve gelen baba Durmuş Polat, gördüğü korkunç manzara karşısında sinir krizi geçirdi. Polis ekiplerinin incelemesinde çocukların ve annelerinin olay yerinde öldüğü belirlendi. Bu arada çocukları Murat (5) ve Melinay (10) ile eşi Elif Polat'ı (33) yatağın üzerinde kanlar içinde cansız bulan babaları Polat, duvarları ve camları yumruklayarak, "Elif neden yaptın" diye feryat etti.



Çocukları Melinay ve Murat'ın, eşi tarafından öldürüldüğünü gören baba Durmuş Polat, sinir krizi geçirdi.



PEŞ PEŞE PATLADI

Acılı babaya sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Olay önceki gece Osmangazi ilçesi Adnan Menderes mahallesinde meydana geldi. Yücel Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın en üst katından silah sesleri duyan komşular durumu Durmuş Polat ve polis ekiplerine bildirdi. 2 arkadaşıyla birlikte evine koşan Polat, eşi Elif Polat ve çocukları Murat ile Melinay'ı başlarından vurulmuş halde yatağın üzerinde kanlar içinde buldu. Gördüğü manzara karşısında "Elif neden yaptın" diyerek sinir krizi geçiren baba Durmuş Polat camları yumrukladı. Polat'ı yanında bulunan 2 arkadaşı sakinleştirmeye çalışırken olay yerine polis ve sağlık ekipleri de geldi.



'NEDEN YAPTIN ELİF!'

Camları yumrukladığı için bileği kesilen Durmuş Polat da Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından anne Elif Polat ve 2 çocuğun cesedi Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Emniyet'in olayla ilgili soruşturması sürüyor.