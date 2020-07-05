Selülitlerden kurtulmanın tam zamanı

Selülit, genelde dizin ve bileğin iç kısımları, kaba et ve baldırların arkası ile üst bacaklara yerleşmiş, genelde hormonal nedenlerle oluşan, bağ dokuda sıvının lokal olarak toplandığı bir dolaşım bozukluğudur. Daha anlaşılır bir tanım yapıldığında ise, selülit sıklıkla kadınlarda görülen deri altı yağ hücre gruplarının aşırı derecede gelişmesiyle beraber, kan ve lenfatik dolaşım üzerine yaptığı baskı dolaşımının bozulmasıdır.



KAN DOLAŞIMI ZAYIFLIYOR

Bozulan dolaşımla deri altı dokularında biriken sıvı ve bağ dokularının yeterli derecede beslenememesi, deride sonuç olarak çökmelere ve portakal kabuğu görünümüne sebep olur. Kilo artışıyla beraber yağ hücrelerinin aşırı yayılmasıyla da deri altı bağ dokusu etkilenir ve vücut normalden daha fazla su tutmaya başlar. Bununla birlikte kan dolaşımı zayıflar. Böylece dokulara eskisinden daha az oksijen gideceğinden, dokular elastikiyetini kaybeder ve cilt yüzeyi pürüzlü bir görünüm almaya başlar.



SPOR YAPMAYA ÖZEN GÖSTERİN

Selülit doğuştan gelen bir hastalık değildir. Ergenlikle veya hamilelikle beraber değişen hormonal durum nedeniyle sonradan oluşabilir. Zayıf kişilerde görülebilse de kilolu kişiler arasında görülme sıklığı oldukça fazladır. Selülitin en önemli unsuru; masaj, spor ve doğru beslenmedir. Selülit masajları için oldukça fazla cihaz yapılsa da spor ve beslenme en önemli tedavi unsurlarındandır. Bu alışkanlıklarınızı düzelttiğiniz takdirde selülit sorununuzu ortadan kaldırabilirsiniz.





DOYMUŞ YAĞLARDAN KAÇININ

EN etkili yöntem ise tabii ki sağlıklı vücut ağırlığınıza ulaşmanızdır. Vücudun ihtiyacı olan makro ve mikro besin öğelerini doğru şekilde beslenmenize ilave etmeniz önemlidir. Özellikle doymuş yağların beslenmenizde kullanımı, yanlış pişirme ve kızartma yöntemleri, aşırı şeker ve tuz sağlığı olumsuz etkilediği gibi selülite de yol açabilir. Bu tarz bir beslenme yağ hücrelerini artırarak dokularda su toplanmasına neden olurken, vücudun atıklardan temizlenmesini önler. Meyve, sebze, esmer ekmek grubu muadilleri ve kuru baklagiller gibi besinler içerdikleri yüksek posa ile bağırsaklarınızın düzenli çalışmasına yardım ettiği gibi dokuların atık maddelerden temizlenmesine yardım ederler.

YANLIŞ BESLENME TETİKLİYOR

Yanlış beslenme sonucu artan kilo ya da vücut yağ oranının artışı selülit oluşumunu artırır. Selülitin oluşmasını sağlayan bir başka neden ise, damar yetmezliğidir. Selülit damar yollarında oluşur ve damarları sarar, sıkar. Bu durum kan dolaşımını daha da zorlaştırır ve varisler meydana gelir. Bu da selülit, varis, daha ileri derecede damar yetmezliği olarak gittikçe ciddi boyutlara varır. Öte yandan fiziksel aktivitenin az olması da etkenlerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır.

ALKOL VE TUZ DÜŞMANINIZ

Selülit tedavisinde yapılması gereken en önemli şeylerden biri ise, tuzu olabildiğince azaltmaktır. Dünya Sağlık Örgütünün günlük tuz tüketimini 4-6 gr arasında sınırlaması hem selülit tedavisinde hem de kalp-damar hastalıkları ve böbrek hastalıklarının tedavisinde önemlidir. Alkol tüketiminden ise mümkün oldukça uzak durulmalıdır. Mutlaka bol miktarda tüketilmesi gereken en önemli şey ise sudur. Suyu, bilinen tüm yararlarının yanında selülitin baş düşmanı olarak nitelendirmek yanlış olmaz. Su, vücudun kaybettiği esnekliğin kazanılmasında rol oynar, sarkmaları ve vücutta su toplanmasını önleyerek selülit oluşumunu engeller.