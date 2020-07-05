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sonuçları ne zaman açıklanacak? 'den açıklama geldi mi?

tarihinde düzenlenen sınavı sonrası öğrenciler merakla 2020 YKS sonuçlarını bekliyor. Milyonlarca üniversite adayının katıldığı sınavın sonuçlarına ilişkin heyecanlı bekleyiş sürüyor. Peki 2020 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS tercihleri ne zaman yapılacak? YKS sonuç tarihini duyurdu mu? İşte detaylar...

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM'den açıklama geldi mi?

05.07.2020, 17:12

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS sonuç açıklama tarihi belli oldu mu? soruları öğrenciler tarafından merakla araştırılıyor. 27-28 Haziran tarihinde 3 oturum şeklinde düzenlenen sınav sonrası gözler ÖSYM'den gelecek haberde. Peki 2020 YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS tercihleri ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin sınav takviminde yer alan bilgilere göre bu sınavların sonucu 28 Temmuz 2020 tarihinde adayların erişimine açılacak.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Merakla beklenen YKS tercihlerinin tarihi, sınav sonuçları açıklandıktan sonra, ÖSYM tarafından belirlenecek. ÖSYM YKS tercih tarihini belirlediğinde haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

SINAV SONUÇLARI NASIL DUYURULACAKTIR?

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.

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