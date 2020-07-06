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başvurusu nasıl yapılır? ALES son ne zaman?

Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, ve () için yeniden başvuru alınacağını bildirmişti. ALES başvurusunda bulunmak isteyen adaylar detayları merak ediyor. Peki ALES sınavı ne zaman? ALES başvurusu nasıl yapılır? ALES son ne zaman? İşte detaylar...

ALES başvurusu nasıl yapılır? ÖSYM ALES son başvuru tarihi ne zaman?

06.07.2020, 10:34

Binlerce aday ALES başvuru ile ilgili son dakika gelişmelerini araştırıyor. Geçtiğimiz gün ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 2020 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020-ALES/1) için geç başvuru süresi verildiği açıklanmıştı. Peki ALES başvurusu nasıl yapılır? ALES sınavı ne zaman? ALES son başvuru tarihi ne zaman? İşte detaylar...

ALES BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

ÖSYM Başkanlığı, 2020-ALES/1 için yeni başvuru alınacağını ve sınav merkezi tercihlerinin güncellenebileceğini açıkladı. 13-23 Mart tarihleri arasında başvuruları alınan 2020-ALES için 2-6 Temmuz tarihleri arasında yeniden başvuru yapılabilecek. Adaylar, başvurularını başvurunun son günü mesai saati bitimine kadar ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden veya başvurunun son günü saat 23.59'a kadar ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'nden (https://ais.osym.gov.tr) yapabilecek.

ALES BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

Sınav ücreti, 2-7 Temmuz tarihleri arasında banka şubesinden ödeme yapacak adaylar için 7 Temmuz günü mesai saati bitimine kadar; ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan 'Ödemeler' alanından kredi kartı veya banka kartı ile ödeme yapacak adaylar ile banka ATM'leri ve online bankacılık üzerinden ödeme yapacak adaylar için 7 Temmuz günü saat 23.59'a kadar yatırılacak.

Sınava 13-23 Mart tarihleri arasında başvuru yapan adaylardan sınav merkezi tercihini değiştirmek isteyen adaylar da 2-6 Temmuz tarihleri arasında ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'nden (https://ais.osym.gov.tr) sınav merkezi tercihlerini güncelleyebilecekler.

2020 ALES TAKVİMİ

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 2020-ALES/1, 16 Ağustos 2020 tarihinde organize edilecek. 2020-ALES/2 sınavı ise 6 Aralık 2020 tarihinde düzenlenecek. Bu sınavın başvuruları 1-12 Ekim tarihleri arasında olacak.

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