İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Meteoroloji sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış konusunda uyardı. İşte 6 Temmuz Pazartesi hava durumu...
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.
İzmir hava durumu! Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! 6 Temmuz pazartesi hava durumu... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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