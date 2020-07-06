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Haberler Yaşam İzmir hava durumu! Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! 6 Temmuz pazartesi hava durumu...

! 'den sağanak yağış uyarısı! 6 Temmuz pazartesi hava durumu...

Bugün hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? ve Ege'de hava nasıl olacak? Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzeydoğu kesimleri ile İç Ege'nin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya, 'nın kuzeydoğu çevreleri ve 'in batısı ile , Giresun, Trabzon, 'nin iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte 6 Temmuz Pazartesi ....

İzmir hava durumu! Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! 6 Temmuz pazartesi hava durumu...

06.07.2020, 09:02

'de bugün hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış konusunda uyardı. İşte 6 Temmuz Pazartesi ...

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

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