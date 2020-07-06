Kıbrıs’ta kaza geçirdi Türkiye’de kurtarıldı

Tedavisinin ardından sağlığına kavuşan genç kız, "Türkiye getirilmesem ölecektim. Hayatımı devlet büyüklerimize ve Türk doktorlara borçluyum" dedi. Kıbrıs Ortadoğu Üniversitesi'nde anasınıfı öğretmenliği bölümünde okuyan Begüm Balkan'a 7 ay önce Lefkoşa'da bir otomobil çarptı. Ağır yaralan genç kızın kaldırıldığı hastanede doktorlar yaşama şansının az olduğunu, tedavinin Türkiye'de yapılabileceğini söyledi.

SAVAŞ DESTEK VERDİ

Çaresiz kalan ailesi, kızları için AK Parti Milletvekili Mustafa Savaş'tan destek istedi. Savaş'ın talebi üzerine harekete geçen Sağlık Bakanlığı, Kıbrıs'a gönderdiği helikopter ambulansla Begüm'ü İzmir Ege Üniversitesi Hastanesi'ne getirdi. Yüzünde çatlaklar ve beyninde pıhtılar oluşan Balkan, yapılan uzun süreli tedavi sonrası eski sağlığına kavuştu.

KAZIM YÖRÜKCE