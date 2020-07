Panik atağa karşı beş porsiyon sebze yiyin

Uzman Diyetisyen Elif Melek Avcı Dursun,"Uzun süre aç kalmak kan şekerini düşürüyor ve sonrasında çarpıntı, ağız kuruluğu ve sinirlilik yaşanması panik atak belirtisi olarak düşünülebiliyor" dedi. Dursun, yanlış diyetlerle uzun süre aç kalmak ya da düşük kalorili beslenmeyle sağlıklı bir şekilde kilo verilemeyeceğini belirterek, "Uzun süre aç kalmak kan şekerini düşürüyor ve sonrasında çarpıntı, ağız kuruluğu ve sinirlilik yaşanması panik atak belirtisi olarak düşünülebiliyor. Bununla beraber korkunun başlamasıyla adrenalin artıyor ve panik atak gerçekleşiyor" dedi.

NELER TÜKETİLMELİ?

Dursun, panik atak hastalarının beslenme yollarına ilişkin şunları sıraladı: "Beslenme uzmanı tarafından kişiye özel hazırlan-mış bir program ile günde ortalama 5 öğün tüketilmeli; günlük en az 2.5 litre su içil-meli; düzenli olarak günlük en az 40 dakika hafif tem-polu egzersizler yapılma-lı; günlük en az 5 porsiyon meyve ve sebze tüketilmeli; serotonin hormonunu artır-mak için tam tahıl ürünle-ri tercih edilmeli; omega 3 zengini gıdalara (ceviz, balık, semiz otu gibi...) her gün yer verilmeli; papat-ya, melisa, Ihlamur vb gibi rahatlatıcı özelliği olan bitki çayları tercih edilmeli; asit, gazlı, kafeinli içecekler-den uzak durulmalı; siyah çay tüketimi açık-limonlu ve şekersiz olmak kaydıyla günlük en fazla 3 fincan ile sınırlanmalı; yüksek enerji içeren yağlı, şekerli gıdalar-dan uzak durulmalı; alkol ve sigara kullanımı müm-kün olan en kısa zamanda bırakılmalıdır."



KİLO VERMEK İÇİN NASIL BESLENMELİNASIL

DIŞARIDA yeme alışkanlığı varsa öncelikle o terk edilmeli.

HAREKETSİZ bir yaşamın önüne geçilmeli.

HER saat başı 1 su bardağı su tüketilmeli, aksi takdirde atıştırma isteği artar.

SOFRA tuzu kaldırılmalı. Tuzlu, salamura ve işlenmiş ürün tüketimi azaltılmalı.

ŞEKER ve şekerli ürünler haftada birden fazla tüketilmemeli.

YAĞLI, kızarmış ürünler ve katı yağ oranı yüksek yiyeceklerden uzak durulmalı.

KOMPLEKS karbonhidratlardan zengin, posalı besinler tercih edilmeli.

PROTEİN açısından zengin, metabolizma hızını destekleyen beyaz et tüketimi haftada 3-4 olmalı, kırmızı et sınırlandırılmalı.