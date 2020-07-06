Patlamada ölü sayısı 6’ya yükseldi

Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi. Kayıp 1 kişiyi arama çalışmaları ise devvam ediyor. Öte yandan patlamada ölen 2 kişinin daha kimliği belirlendi. Adli Tıp Kurumu'nda yakınlarından alınan DNA örneklerinin karşılaştırılması sonucunda ölen 2 işçinin Muhammet Çanakçı ve Halis Yılmaz olduğu tespit edildi. Ölü sayısının 6'ya yükseldiği bilgisini paylaşan Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, "Halen sahada ekiplerimiz yoğun bir çalışma yürütüyorlar" dedi.
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