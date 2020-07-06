  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Yaşam Patlamada ölü sayısı 6’ya yükseldi

Patlamada ölü sayısı 6’ya yükseldi

Patlamada ölü sayısı 6’ya yükseldi
Giriş Tarihi: 6.7.2020

Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi. Kayıp 1 kişiyi arama çalışmaları ise devvam ediyor. Öte yandan patlamada ölen 2 kişinin daha kimliği belirlendi. Adli Tıp Kurumu'nda yakınlarından alınan DNA örneklerinin karşılaştırılması sonucunda ölen 2 işçinin Muhammet Çanakçı ve Halis Yılmaz olduğu tespit edildi. Ölü sayısının 6'ya yükseldiği bilgisini paylaşan Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, "Halen sahada ekiplerimiz yoğun bir çalışma yürütüyorlar" dedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Patlamada ölü sayısı 6’ya yükseldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA