Türk kaptanı bile bile ölüme terk ettiler!

Uluslararası avcılık yapan Kıyak-1 isimli Türk gemisinin kaptanı Mustafa Şen, Yunan sularında kalp krizi geçirdi. Gemi hemen S.O.S. yardım sinyali gönderdi ancak iddiaya göre Yunan Sahil Güvenlik ve o sırada bölgede bulunan İtalyan Sahil Güvenlik ekipleri çağrıya cevap vermedi. Türk karasularına giren gemi bu kez Türk Sahil Güvenliği'ne yardım sinyali gönderdi. Ancak ekipler gemiye ulaştığında kaptan Mustafa Şen hayatını kaybetmişti.

YAKINLARI ŞİKAYETÇİ

Türk ekipleri tarafından gemiden alınan Şen'in cenazesi İzmir Adli Tıp morguna kaldırılarak otopsi yapıldı. Ardından cenaze talihsiz kaptanın ailesi ve yakınları tarafından Giresun'a götürülerek toprağa verildi. Kaptan Şen'in ailesi, Yunan ve İtalyan Sahil Güvenlik ekiplerinin yardım çağrısına yanıt vermeyerek uluslararası bir suç işlediğini iddia etti. İnsanlık dışı olay önceki gün Yunan uluslararası sularında yaşandı. Yeni Asır Haber Müdürü Fatih Şendil'in aldığı bilgiye göre, uluslararası sularda balıkçılık yapan Kıyak-1 isimli geminin kaptanı Mustafa Şen sabah saatlerinde kalp krizi geçirdi.

GÖRMEZLİKTEN GELDİLER

İkinci kaptan hemen S.O.S. yardım sinyali gönderdi fakat yardım sinyaline önce Yunan, daha sonra o bölgede göçmen kaçakçılığıyla ilgili çalışma yapan İtalyan sahil güvenlik ekipleri cevap vermedi. Kaptan Şen ölümle pençeleşirken Türk karasularına giren gemi, yeniden S.O.S. çağrısında bulundu. Ancak Türk Sahil Güvenlik ekipleri yetiştiğinde kaptan Mustafa Şen için artık çok geçti. Çeşme Limanı'na getirilen ve oradan İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderilen Şen'in cenazesini alan ailesi, "Bu yapılan uluslararası bir insanlık suçudur" diyerek tepkilerini dile getirdi.

Fatih ŞENDİL