Sosyal medyada çektiği videolarla adını duyurarak ünlenen Duygu Özaslan, bulimia nervoza olduğunu açıkladı. Özaslan, "Magazin muhabiri arkadaşımız o kadar özel bir yerde beni bulduğu için ona teşekkür ederim. Beni o kadar kötü çıkardığı için ayrıca teşekkür ederim. Evet, kilo aldım. 'Bulimia nervoza' hastalığıyla mücadele ediyorum. İyileşme sürecinde olduğum için kilo aldım. Mental olarak iyiyim, fiziksel olarak iyi olmasam da benim için sorun yok. Gerçekten umurunda değil. Beni çekebilirsiniz" açıklamasında bulundu. Peki, Duygu Özaslan'ın açıkladığı bulimia nervoza nedir?

DUYGU ÖZASLAN'IN HASTALIĞI BULİMİA NERVOZA NEDİR?

Bulimia Nervoza hastalığına sahip kişiler belirli durumlarda, ataklar geçirebilir. Bu ataklar sırasında genellikle önceden planladıkları yüksek kalorili besinler tüketme ihtiyacı hisseder ve kendilerini durduramazlar. Atağın sona ermesi ile ise bu durumdan pişmanlık duyar ve suçluluk duygusu ile kendine zarar verici şekilde hareket edebilirler.

BULİMİA NERVOZA NEDİR?

Kişilerde belirli bir zaman diliminde (örneğin 2 saat içinde) çoğu insanın yiyebileceğinden çok daha fazla yiyeceği yeme durumu ve bu atak sırasında yeme kontrolünün kaybolduğu duygusunun (yediğini durdurma ya da kontrol edememe) söz konusudur.

Bu bireyler kilo alımını önleme amaçlı, tekrarlayıcı bir şekilde kendini kusturma, dışkılamayı hızlandırıcı ya da idrar söktürücü vb ilaçların kullanabilmekte, aç kalma ya da ağır egzersiz gibi uygunsuz dengeleyici davranışlar sergilemektedirler. Tıkınırcasına yeme (kısa sürede bir kişinin yiyeceği miktardan çok fazla yeme) ve uygunsuz dengeleyici davranışların (kusma, ilaç kullanma gibi) ortalama 3 ay içinde en az haftada bir kez olması gerekmektedir. Kişi vücut şekli ve ağırlığından gereğinden fazla düzeylerde etkilenmektedir.

Anoreksiadan farklı olarak bulimia nervoza hastalarının vücut ağırlıkları normal sınırlar içinde ya da daha fazla olabilir.

Tıkınırcasına yeme atakları esnasında önceden planladıkları yüksek kalori içeren genelde karbonhidrat içeren besinleri yerler. Atak sonrası pişmanlık / suçluluk duyguları, kendini eleştirme, uygun olmayan ve zararlı dengeleyici davranışlar gözlenir. Tıkınırcasına yeme atakları olmadığı dönemlerde ise kalori alımlarını kısıtlar, düşük kalorili gıdalar alırlar.

BULİMİA NERVOZA NEDEN OLUR?

Düşük özgüvenli kişiler,

Depresif belirtileri olan kişiler (mutsuzluğa eğilimli, pekçok şeye karşı isteksizliği olan, bunlara ek olarak uyku,iştah, konsantrasyon, enerji sorunları, değersizlik düşünceleri yaşayanlar) -sosyal anksiyete bozukluğu yaşayan kişiler,

Çcuklukta aşırı düzeylerde kaygı belirtileri olan kişiler

Zayıf vücut idealinin içselleştirilmesi.

Çocukluk çağlarında cinsel ve fiziksel istismar yaşayanlar

Çocuklukta obezitenin (şişmanlık) varolması, erken yaşlarda ergenliğe giriş

Ebeveynin aşırı veya yetersiz düzeyde müdahaleleri risk etmenleri arasında sayılmaktadır