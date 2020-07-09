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Haberler Yaşam Acun Ilıcalı'nın ilk eşi Seda Başbuğ'dan torunuyla ilk fotoğraf geldi!

'nın ilk eşi 'dan torunuyla ilk fotoğraf geldi!

Geçtiğimiz günlerde, 'nın büyük kızı ilk bebeğini dünyaya getirmişti. Ilıcalı bebeğine Begüm adını verdi. , kızı Banu Ilıcalı'nın yeni doğan bebeğiyle ilk paylaşımını yaptı.

Acun Ilıcalı'nın ilk eşi Seda Başbuğ'dan torunuyla ilk fotoğraf geldi!

09.07.2020, 13:28 Güncelleme Tarihi: 09.07.2020,13:37

Yapımcı ve sunucu Acun Ilıcalı'nın en büyük kızı Banu Ilıcalı, ilk bebeğini geçtiğimiz günlerde dünyaya getirmişti. Ilıcalı ailesinin en küçük üyesine Begüm adı verildi.

Bu doğumla birlikte dört kızı olan Ilıcalı, ilk kez dede oldu.

Banu Ilıcalı'nın annesi, Acun Ilıcalı'nın ilk eşi Seda Başbuğ torunuyla ilk kez bir pozunu paylaştı.

Acun Ilıcalı'nın "İlk göz ağrım" dediğ Banu Ilıcalı, üç yıl önce Efe Ceyhun ile nikah masasına oturmuştu.

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