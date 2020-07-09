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Haberler Yaşam Sufle yaparken dikkat edilmesi gerekenler!

edilmesi gerekenler!

, herkesin çok sevdiği tatlılar arasında yer alıyor. Yapımı oldukça pratik olmasına rağmen, dikkat edilmesi gereken bazı detaylar var. Bu detaylar sayesinde daha lezzetli bir sufle elde edebiliriz. Peki sufle yaparken nelere dikkat edilmeli?

Sufle yaparken dikkat edilmesi gerekenler!

09.07.2020, 17:31 Güncelleme Tarihi: 09.07.2020,17:38

Fransızca'daki "soufller" yani "üşemek" fiilinden türetilen "sufle", içi boş, şişirilerek pişirilmiş anlamına geliyor. Sufle denildiğinde ilk olarak akla çikolatalı suşe gelse de tuzlu olarak hazırlanan sufleler de vardır. Sufle yaparken dikkat etmeniz gereken püf noktaları var.

* İlk olarak malzemeleri temin edin. Malzemelerin tarifteki ölçülere uygun olmasına ve oda sıcaklığı ısısına dikkat edin. Fazla ya da eksik olmamalı...

* Zamanınızı iyi ayarlayın çünkü sufle çabucak yapılamaz.

* Çırpılacak malzemeleri iyice çırpın. Çırptığınız yumurta aklarının kar gibi olması için kabında bir damla bile su olmamalı. Akları sufle harcı ile azar azar karıştırın.

* İki malzemeyi karıştırırken kesinlikle ama kesinlikle mikser kullanmayın. Tahta kaşıkla, yavaşça ve aynı yöne doğru karıştırın. Köpüğü pörsütmeyin.

* Sufle kalıbını çok iyi yağlayın. Yoksa sufleniz düzgün kabarmaz ve taşarak fırına dökülür.

* Sufle sıcak olarak tüketilmelidir. Fırından çıkar çıkmaz servis yapmak gerekir. Hemen tüketilmeyen, bekleyen sufle söner. Soğuduktan sonra ısıtmak da çözüm değildir.

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