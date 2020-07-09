Sumak neye iyi gelir? Sumağın faydaları nelerdir? Sumak koronavirüsten korur mu?

Yemeklerin vazgeçilmez baharatı olan sumağın faydaları saymakla bitmiyor. Sumağın faydalarından en bilineni yeni anne olmuş kadınlar için anne sütünü artırmasıdır. Peki, sumak koronavirüse karşı etkili mi? Virüsle birlikte vatandaşlar bu soruyu araştırmaya başladı. İşte detaylar...

SUMAĞIN FAYDALARI NELERDİR?

Antioksidan özellikleriyle yıllardır kullanılan birçok bitki mevcuttur. Sumak, çok daha güçlü bir antioksidandır. Hücrelerin kanserleşmesini önleyen sumak, tüm kanser türlerine karşı koruyucudur. Antioksidan özelliği dolayısıyla kalp-damar hastalıkları ve kronik hastalıklara karşı da sumak ile önlem alınabilir.

Antiinflamatuar özelliği ile grip, soğuk algınlığı ve enfeksiyonlarla savaşır. Ateş düşürücü özelliğine sahiptir. İçerisinde C vitamini bulunan sumak, bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcıdır.

Yapılan araştırmalar neticesinde düzenli olarak tüketilen sumağın kronik hastalıklara karşı koruduğu ve tedavisinde önemli bir adım olduğu görülmüştür. Bilimsel araştırmalara bakıldığında sumağın kan şekerini düşürdüğü ve tip 2 diyabetinin neden olduğu sorunları azalttığı görülmektedir.

Sumağın faydaları saymakla bitmiyor. Bir başka faydasına değinecek olursak, antifungal ve antibakteriyel etkisi sayesinde enfeksiyon hastalıklarının yok edilmesine katkı sağlar. Ayrıca solunum yolları ve boğaz bölgesinde oluşan enfeksiyona karşı sumak çayı tüketmek enfeksiyonun sebep olduğu boğaz ağrısı ve öksürük gibi etkileri önler.

Sumak güçlü bir idrar söktürücüdür. Sağladığı bu etkiyle idrar yolu enfeksiyonlarından büyük oranda korur ve tansiyonu düşürür.Ayrıca sumak, kandaki kolestrol ve trigliserid düzeylerini dengeler.

Damar sertliğini de önlemeye yardımcı olan sumak birçok hastalığın tedavisinde kullanılan doğal bir ilaçtır.

Sumak yaprağının antiseptik, ishal ve kan kesici, ateş düşürücü özellikleri vardır. Bu özellikleri sayesinde insanlar tarafından infüzyonu ilaç sanayiinde çokça kullanılmaktadır. Ayrıca, antiseptik özelliğinden dolayı vücudumuzun bakteri ve mikroplarla savaşına yardımcı olmaktadır.

Bilimsel olarak yapılmış araştırmalar sumak tohumlarının akciğer enfeksiyonuna iyi geldiğini ortaya çıkarmıştır.

Tüm bunlara ek olarak, bilimsel araştırmalar sonucunda sumağın kadınlarda adet sancısını azalttığı ve vajinal akıntılara iyi geldiği gözlemlenmiştir. Özellikle ağrılı adet dönemi geçiren kadınlarda sumak tüketimi bu ağrıları gidermeye yardımcı olmaktadır. Ayrıca sumak tüketimi emziren anneler için de bir mucizedir. Sumak tüketiminin anne sütünü artırdığı gözlenmiştir. Yine de doktora sorarak tüketmekte fayda vardır.

SUMAK NE İŞE YARAR?

Çokça sorulan sumak ne işe yarar sorusunun cevabını hep birlikte inceleyelim.

Sağlıklı beslenerek bağışıklık sistemimizi güçlendirebilir ve hastalıklardan korunabiliriz. Sumak, ülkemizde yetişen ve çok sayıda hastalığa iyi gelen bir bitkidir.

Sumak, Rhus bitkisinin meyvelerinden elde edilir. Ağaçtan topladıktan sonra kurutulan bitki, tuz ile karıştırılıp toz haline getirilir. Sıklıkla soğan salatalarında kullanılan sumak, kokuyu azaltır. Salataların her çeşidinde, yemeklerde ve mezelerde de sıklıkla kullanılır.

SUMAK NEYE İYİ GELİR?

Sumak, kan şekeri ve kolestrolü düzenlerken aynı zamanda idrar söktürücü özelliğe de sahiptir. Vücuttaki toksinlerin dışarıya kolay bir şekilde atılmasını sağlar. Mesane ağrılarını rahatlatır ve ağrılı idrara çıkma durumlarını en aza indirir.

Bununla birlikte bağırsaklar içinde oldukça faydalıdır. Kadınlar erkeklere göre çok daha fazla hastalıkla karşı karşıya kalır. Kadın hastalıklarına karşı da şifa niteliğindedir.