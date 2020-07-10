Üniversiteler ne zaman açılacak?

Koronavirüs salgını sonrası üniversiteler uzaktan eğitim modeline geçerken, yeni eğitim öğretim döneminde üniversitelerin ne zaman açılacağı merak ediliyor. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede "yeni normal" dönemde, yükseköğretim sistemini yarınlara, üniversiteleri küresel değişim ve yeni döneme hazırlayabilmek, uluslararası rekabete sokabilmek için bazı yenilikçi düzenlemeler yaptıklarını belirtti.

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

YÖK tarafından üniversitelerin ne zaman açılacağına dair resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Açıklama yapıldığı takdirde haberimizden öğrenebileceksiniz.

UZAKTAN EĞİTİMLE VERİLEBİLECEK DERS ORANI ARTTI

Mevzuata göre üniversitelerin, örgün programlarında yer alan derslerin yüzde 30'una kadarını uzaktan öğretim yoluyla verebildiğine dikkati çeken YÖK Başkanı Yekta Saraç, buna rağmen bu orana yaklaşan üniversitenin bulunmadığını dile getirdi. Buna göre, ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyindeki örgün programlarda uzaktan öğretim yoluyla verilebilecek ders oranı yüzde 40'a yükseltildi. Böylelikle dünyanın pek çok ülkesinde uygulanan karma öğretim modeline diledikleri takdirde üniversitelerimiz de geçebilecek."

KOLAYLIKLAR SAĞLANDI

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, küresel yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde kısıtlanan öğrenci hareketliliğinin olumsuz etkilerini azaltmak ve bu süreçte Türk üniversitelerinin yurt dışında dijital ortamlarda da tanıtılması için yükseköğretim tarihindeki küresel ölçekteki ilk sanal fuarın 20-22 Temmuz'da düzenleneceğini bildirdi.

Saraç, yaptığı açıklamada, Kovid-19 küresel salgınının, eğitim başta olmak üzere hayata dair her alanı derinden etkilediğini vurguladı.

Yeni YÖK olarak yükseköğretim sistemini salgının olumsuz ve yıkıcı etkilerinden koruyabilmek amacıyla var olan potansiyeli hızlı karar alma mekanizmalarıyla harekete geçirdiklerini, öğrenci merkezli pek çok yeni uygulama başlattıklarını anlatan Saraç, başlattıkları Hedef Odaklı Uluslarasılaşma Projesi kapsamında 5 yıl önce 48 bin olan uluslararası öğrenci sayısının rekor bir artışla 180 bine ulaştığını hatırlattı.

Türk yükseköğretim sisteminin uluslararasılaşmasında son yıllarda yakalanan büyük ilerlemenin Kovid-19 küresel salgını dolayısıyla kesintiye uğramaması için bir dizi önemli yapısal düzenlemeyi hayata geçirdiklerini dile getiren Saraç, bu kapsamda Türkiye'de eğitim görmek isteyen uluslararası öğrenci adaylarına 2020-2021 akademik yılı güz dönemine mahsus olmak üzere bazı önemli yeni imkanlar tanındığını anlattı.

Saraç, ayrıca uluslararası öğrenci kontenjan kısıtının kaldırılması, bu adaylara ön kayıt, 15 Aralık 2020'ye kadar geç kayıt, hızlandırılmış telafi eğitimi, güz döneminde kayıt dondurarak bahar döneminde eğitime başlayabilme, salgın tedbirleri nedeniyle ülkeye gelemeyen öğrencilere 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı güz döneminde derslerin dijital imkanlarla uzaktan öğretimle verilmesi gibi bazı kolaylıklar sağlandığını aktardı.

AA