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Dogal yogurt ve balla temiz ve nemli bir cilt

Dogal yogurt ve balla temiz ve nemli bir cilt
Giriş Tarihi: 12.7.2020
DOĞAL yoğurt ve bal ile hazırlanan yüz maskesi, cildi beslerken aynı zamanda gözenekleri derinlemesine temizleyerek siyah noktaların azalmasına ve akneyi önlemeye de yardımcı oluyor. Uygulanışı da oldukça pratik. 3 tatlı kaşığı yoğurt ve 1 tatlı kaşığı bal iyice karıştırılır. Karışım cildinize masaj yapılarak sürülür. 30 dakika bu şekilde bekletildikten sonra cilt ılık su ile durulanır. Haftada 3 kez tekrarlanabilir.
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