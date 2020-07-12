Dogal yogurt ve balla temiz ve nemli bir cilt

DOĞAL yoğurt ve bal ile hazırlanan yüz maskesi, cildi beslerken aynı zamanda gözenekleri derinlemesine temizleyerek siyah noktaların azalmasına ve akneyi önlemeye de yardımcı oluyor. Uygulanışı da oldukça pratik. 3 tatlı kaşığı yoğurt ve 1 tatlı kaşığı bal iyice karıştırılır. Karışım cildinize masaj yapılarak sürülür. 30 dakika bu şekilde bekletildikten sonra cilt ılık su ile durulanır. Haftada 3 kez tekrarlanabilir.

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