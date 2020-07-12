Kanser savasçısı karpuz

Karpuz, kırmızı renk pigmentini veren likopen adlı karotenoid türünü bol miktarda içeren yiyeceklerden bir tanesi. Likopen, A vitaminine dönüşemeyen bir karotenoid türü ve çok güçlü bir antioksidan. Vücutta serbest radikalleri indirgeyici etki gösteren likopen, bu özelliği sayesinde hücreleri kanserleşmeye karşı korur. Domates, karpuz, kuşburnu, pembe greyfurt gibi kırmızı renk içeren meyvelerde bulunan likopen, prostat kanseri başta olmak üzere birçok kanser türüne karşı koruma sağlar.

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