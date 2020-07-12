Kaşkaloğlu’nda 20’nci gurur yılı

KAŞKALOĞLU Göz Hastanesi, başarılarla dolu geçen 20'nci yılı gururla geride bıraktı. Kaşkaloğlu markasının yalnızca ülkemizde değil yurtdışında da güven ve kaliteyle anılan bir marka haline geldiğini dile getiren Prof. Dr. Mahmut Kaşkaloğlu, "2000 yılında hastaneyi eşim Op. Dr. Selma Kaşkaloğlu ile birlikte açtığım zaman bölgenin ilk ve tek göz hastanesiydik. O günkü hizmet kalitesi anlayışımızı geliştirerek hastalarımız için her zaman üstün standartlarda tedavi sunmayı hedefledik. Kaliteli olmak kadar onu korumak ve sürdürmek de çok önemlidir. Bu nedenle en iyi olma hedefiyle yola çıktık. Bunda da başarılı olduğumuzu düşünüyorum" dedi.