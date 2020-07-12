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Ölmeden önce katili söyledi

Ölmeden önce katili söyledi
Giriş Tarihi: 12.7.2020
Manisa'da 44 yaşındaki PVC doğrama ustası Yaşar Yalçın, sokakta karşılaştığı Sadık Yalçın'dan (40) borcunu ödemesini istedi. Sadık Yalçın'ın borcu olmadığını söylemesi üzerine ikili arasında tartışma çıktı.

Tartışma büyüyünce belindeki silahı çeken Yaşar Yalçın, Sadık Yalçın'ın göğsüne bir el ateş edip kaçtı. Kanlar içinde yere yığılan Yalçın, olay yerine gelen polislere, "Beni Yaşar vurdu" dedikten sonra can verdi.


Serkan ÖZCAN
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