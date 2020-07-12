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Şişen diş etlerine adaçayı gargarası

Şişen diş etlerine adaçayı gargarası
Giriş Tarihi: 12.7.2020
ANTİBAKTERİYEL etkiye sahip olan adaçayı, gargara olarak kullanıldığında diş eti hastalıklarına ve boğaz ağrısına çok iyi geliyor. Adaçayı gargarası hazırlamak, kolay ve zahmetsiz bir yöntem. Kaynamış bir bardak suya 1-2 dal adaçayı ilave edip 10 dakika ağzı kapalı bekletmek yeterli. Soğuduktan sonra ağız ve boğaz gargarası olarak kullanabilirsiniz. En iyi etkiyi görmek için bu gargarayı düzenli yapmalı ve her seferinde taze olarak hazırlamalısınız.
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