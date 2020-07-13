Bir evlat daha ailesine kavuştu

Şırnak'a getirilen M.B, eniştesi ve iki ablasıyla buluşturuldu. Duygusal anların yaşandığı buluşmada, iki abla ve M.B, göz yaşlarına hakim olamadı.

'GİTTİĞİM İÇİN ÇOK PİŞMANIM'

M.B, 2015 yılında ailevi nedenlerden dolayı örgüte katıldığını, bu süreç içinde Irak'ın kuzeyi ile Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'nın kadın kolu YPJ içinde faaliyette bulunduğunu anlattı. Son günlerde örgütten kaçıp teslim olanların ailelerine kavuşmasından etkilendiğini aktaran M.B, "Örgüte katıldığım için çok pişmanlık duydum. Aileme kavuştuğum için mutluyum" dedi. Kız kardeşlerine kavuştukları için sevinçli olduklarını aktaran M.B'nin ablaları, polise teşekkür etti.

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M.B, işlemlerinin tamamlanmasının ardından ablalarıyla hasret giderdi.



ÇARESİZ KALAN TERÖR ÖRGÜTÜ ASILSIZ EYLEMLER ÜSTLENİYOR

TSK'NIN üst üste operasyonlarıyla işleyemez ve eylem yapamaz hale gelen terör örgütü PKK, örgütte yaşanan moral ve motivasyon eksikliğini asılsız eylemleri üstlenerek engellemeye çalışıyor. Örgüt, doğal afetleri bile eylem diye üstleniyor. Bu yıl meydana gelen olayların 420'si terör örgütü tarafından üstlenilirken, bunlardan 214'ünün hiç gerçekleşmediği, 181'inin ise doğal afet veya insan ihmali sonucu meydana geldiği ortaya çıktı