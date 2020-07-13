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Haberler Yaşam Evde peynir nasıl yapılır?

nasıl yapılır?

Evde çeşitli yemekler yaparak farklı tarifler deniyoruz. Evde yoğurt ve yapma konusunda bizden iyisi olamaz. Ancak yapılmaz mı? Bu tarifi denemek hem farklı hem de öğretici olacaktır. Peki, evde nasıl yapılır?

Evde peynir nasıl yapılır?

13.07.2020, 17:48 Güncelleme Tarihi: 13.07.2020,17:53

Koronavirüs salgını döneminde, evde kaldığımız süre içerisinde zamanımız mutfakta geçti. Kendi yaptığımız sağlıklı yiyecekleri tükettik. Özellikle ekmek yapımında ustalaştık. Peki evde peynir yapılmaz mı? İşte tarifi...

MALZEMELER

2 litre (10 su bardağı) günlük süt

4 yemek kaşığı üzüm sirkesi

YAPILIŞI

Sütü tencereye alıp, ocağa oturtun. Kaynamaya başlayınca sirke ekleyip 5 dakika kaynatın ve ocaktan alın. Tülbentin içine döküp, uçlarından bağlayarak suyunu süzdürün. Katılaşınca tülbentten çıkarıp servis yapın.

PÜF NOKTASI

Peynirin süzülen suyunu hamur yoğururken ya da çorbalarda değerlendirebilirsiniz.

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