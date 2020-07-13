Evde peynir nasıl yapılır?

Koronavirüs salgını döneminde, evde kaldığımız süre içerisinde zamanımız mutfakta geçti. Kendi yaptığımız sağlıklı yiyecekleri tükettik. Özellikle ekmek yapımında ustalaştık. Peki evde peynir yapılmaz mı? İşte tarifi...
MALZEMELER
2 litre (10 su bardağı) günlük süt
4 yemek kaşığı üzüm sirkesi
YAPILIŞI
Sütü tencereye alıp, ocağa oturtun. Kaynamaya başlayınca sirke ekleyip 5 dakika kaynatın ve ocaktan alın. Tülbentin içine döküp, uçlarından bağlayarak suyunu süzdürün. Katılaşınca tülbentten çıkarıp servis yapın.
PÜF NOKTASI
Peynirin süzülen suyunu hamur yoğururken ya da çorbalarda değerlendirebilirsiniz.
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