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Evde peynir nasıl yapılır?

Evde çeşitli yemekler yaparak farklı tarifler deniyoruz. Evde yoğurt ve ekmek yapma konusunda bizden iyisi olamaz. Ancak evde peynir yapılmaz mı? Bu tarifi denemek hem farklı hem de öğretici olacaktır. Peki, evde peynir nasıl yapılır?

13.07.2020, 17:48 Güncelleme Tarihi: 13.07.2020,17:53