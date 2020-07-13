Instagram dondurma ve hesap silme işlemi nasıl yapılır?

Instagram dondurma ve silme işlemi nasıl yapılır? sorusu merak ediliyor. Popüler sosyal medya platformu Instagram'ı kullananlar zaman zaman hesap dondurma ya da silme işlemi yapmak isteyebiliyor. Bu durumda bu işlemin nasıl yapıldığı da merak ediliyor. İşte Instagram dondurma ve silme ile ilgili merak edilenler...

INSTAGRAM DONDURMA VE SİLME İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Instagram dondurma işlemini yapabilmeniz için öncelikle Instagram.com'a giriş yapmanız gerekiyor. İkinci adım olarak sağ üst köşede profili düzenle kısmına tıklayınız. Ekranda aşağıya inin, sağ alttaki Hesabımı geçici olarak kapat'a tıklayınız.

Bu adımda "Hesabını neden kapatıyorsun?" sorusunun yanındaki açılır menüden bir seçim yapmanız ve şifrenizi tekrar girmeniz gerekiyor. Hesabınızı kapatma seçeneği, sadece menüden bir sebep seçtiğinizde görünür.

Hesabı Geçici Olarak Kapat'a tıklayınız. Hesabınızı geçici olarak kapatmak için hesabınıza giriş yapabiliyor olmanız gerekiyor. Şifrenizi veya kullanıcı adınızı hatırlayamıyorsanız, giriş yapmakla ilgili bazı ipuçlarına bakabilirsiniz. Hesabınızı kapatmak istemiyor ancak hesabınızı kimlerin görebildiğini değiştirmek istiyorsanız, gönderilerinizi gizli olarak ayarlayabilir veya kişileri engelleyebilirsiniz.

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INSTAGRAM HESAP SİLME NASIL YAPILIR?

Hesabınızı silmek için öncelikle hesabını sil sayfasına gitmelisiniz. Şifreniz ve kullanıcı adınızla giriş yaptıktan sonra, "Hesabını neden siliyorsun?" sorusunun yanındaki açılır menüden bir seçim yapmalısı ve şifrenizi girmelisiniz. Hesabınızı kalıcı olarak silme seçeneği, sadece menüden bir neden seçtiğinizde görünüyor.

INSTAGRAM HESAP SİLME İÇİN TIKLAYINIZ