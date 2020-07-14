Dudakta neden uçuk çıkar? Dudakta çıkan uçuk nasıl geçer?

Dudaklarda, diş etlerinde, dilde ve yanak içi kısımlarda ağrılı yaralar olarak bilinen uçuklara, herpes simpleks isimli bir virüs neden olur.

Uçuk, Herpes simplex virüsünün deri yoluyla bulaşması sonucu gelişen ve ömür boyu tekrar edebilen viral bir enfeksiyondur.

Herpes enfeksiyonun birçok çeşidi vardır. Dudakta bulunana Herpes labialis, cinsel bölgeden bulunanlara ise herpes genitalis adı verilir. Ayrıca göz, beyin gibi organlarda da herpes enfeksiyonu olabilmektedir.

DUDAKTA UÇUK NEDEN ÇIKAR?

Dudak bölgesinde çıkan uçuklar diğer alanlara göre daha hafif geçer ve çok fazla ağrı hissine neden olmaz. Dudak çevresi veya ağız çevresinde meydana gelir ve kabarcık şeklinde görülür. Dudak bölgesinde gözlemlenen uçuklar eczaneden reçetesiz alınabilen uçuk kremleriyle birkaç gün içinde geçebilmektedir.

Uçuklara genellikle dudak bölgesinde daha sık rastlansa da uçuklar, bu bölgeyle sınırlı kalmaz. Bazı bireylerde, üst dudaklar ve burun arasındaki filtrum adı verilen üçgenimsi bölgede, burun içinde veya dışında, çene, boyun veya yanakta da uçuk oluşabilir.

Bağışıklık sistemi zayıf olan, organ nakli geçirmiş bireylerde ya da kanser hastalarında gözde de uçuk oluşabilir. Bu oldukça tehlikeli bir durumdur ve körlüğe kadar gidebilir.

DUDAKTA UÇUK NASIL GEÇER?

Dudak bölgesinde meydana gelen uçuklar birkaç defa kendini tekrarlayabilir ve genellikle uçuk kremi kullanımıyla kolayca geçer. Dudakta uçuk olması halinde bu dönem boyunca küçük çocukları ve bebekleri öpmekten kaçınılması tavsiye edilir.

Çocuklarda ve bebeklerde uçuk pek sık rastlanılan bir durum olmamakla birlikte yine enfekte kişinin temas etmesi halinde gözlemlenebilir.