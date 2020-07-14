Kabızlık nasıl geçer? Hangi besinler kabızlığa iyi gelir?

Kabızlık, diğer adıyla konstipasyon, bağırsak hareketlerinin yavaş olması sebebiyle orataya çıkan bir hastalıktır.

Dışkılama güçlüğü, dışkının tam boşalamaması, ağrılı dışkılama ve şişkinlik gibi olumsuz durumlara yol açan kabızlık, bağırsak bozuklukları arasında yaygın olarak ortaya çıkmaktadır. Kabızlık bazen tıkayıcı tipte bazen de bağırsak hareketlerinde yavaşlama olarak görülebilmektedir.

Yaşam koşulları ve beslenme şekilleri; kadın, erkek, bebek, çocuk ve yetişkinlerde kabızlık rahatsızlığının görülmesine sebep olabilmektedir.

Şişkinliğe yol açarak rahatsızlık veren ve yaşam kalitesini olumsuz etkileyen bu duruma iyi gelen besinlerin yanı sıra ilaçlar da bulunmaktadır. İleri derecede kabızlık görülen durumlarda ise ilaç kullanmak gerekebilir.

Uzun süreli kabızlık durumlarının altında ciddi sağlık sorunları yatıyor olabilir. Kabızlıkla birlikte karın ağrısı, kilo kaybı, makattan kan gelmesi gibi belirtileri varsa, kolonoskopi ve laboratuvar testleri ile bu soruna yol açan neden araştırılmalıdır.

KABIZLIK NEDEN OLUR?

Kabızlığın nedeni çoğu zaman tam olarak bulunamaz. Kabızlığa yol açan en yaygın sebepler arasında yeterli sıvı alınmaması, lifli gıdaları yeteri kadar tüketmemek ve hareketsiz yaşam tarzı sayılabilir.

Diğer bazı kabızlık nedenleri;

-Bağırsak hareketlerinde yavaşlamaya neden olan çeşitli metabolik, sindirim sistemi hastalıkları.

-Crohn ve divertikülit gibi iltihapla seyreden bağırsak hastalıkları.

-Bağırsaklarda tıkanıklığa yol açan polipler ya da kitlesel oluşumlar.

-Hormonal denge değişiklikleri.

-Bazı ilaçların (Lityum, antipsikotikler, bazı antidepresanlar, bazı epilepsi ilaçları, demir ilacı) yan etkisi olarak görülebilir.

-Hamilelikte kabızlık daha sık görülebilmektedir. Bunun nedeni gebelikte salgılanan hormonların etkisidir. Yine gebeliğin son dönemlerinde büyüyen rahmin bağırsağın rektum adı verilen son kısmına baskı yapması bir diğer kabızlık nedenidir.

KABIZLIĞA NE İYİ GELİR, NASIL GEÇER?

Yaşam koşulları ve beslenme şekli kabızlığa sebep olabiliyor. Kadın, erkek, bebek, çocuk ve yetişkinlerde kabızlık rahatsızlığı görülebiliyor. Yeterince su tüketilse bile yeterli ana ve ara öğünlerin yapılmaması sonucu kabızlık oluşabilir. Bu yüzden diyet uygulanmak isteniyorsa diyetin bir uzman tarafından yazılması gerekmektedir. Bunun dışında doğal ve bitkisel çözümler kabızlık sorunu çözebiliyor. İşte kabızlığa iyi gelen şeyler;

Kuru meyveler tercih edilmelidir.

Zeytin, zeytinyağı ve kekik yemeklerde kullanılmalıdır.

Fazla kafein tüketiminden kaçınılmalıdır

Fazla süt ve süt ürünleri tüketilmemelidir

Bol bol su ve sıvı gıdalar tüketmelidir

Daha çok hareket edilmelidir

Lif ağırlıklı sebze, meyve, bakliyat ve tahıllardan oluşan beslenme programı hazırlanmalıdır

Lokmalar iyice çiğnendikten sonra yutulmalıdır

Tuvalet ihtiyacı ertelenmemelidir

KABIZLIĞA ANINDA ÇÖZÜM VAR MI?

Kabızlık üç veya üç günden daha fazla tuvalete çıkamama durumudur. Kişinin günlük yaşamını etkileyen bu durum sağlıklı beslenme düzeni ve egzersizle geçebiliyor. Uzman doktor tavsiyesi üzerine kabızlık için ilaç yazılabilir ve anında çözüm yöntemi oluşturulabilir.

BEBEKLERDE KABIZLIĞA NE İYİ GELİR?



Bebeğe ılık suda banyo yaptırmak, kaslarının gevşemesine yardımcı olacak ve onu rahatlatacaktır. Banyo esnasında ılık suyun içinde 5-10 dakika oturtmak daha etkili olacaktır.



Rahatça dışkılayabilmesi için bebeğin poposuna vazelin veya gliserin sürülebilmektedir.



Dört aylığı geçen bebeklerde kabızlık görülüyorsa öğünlerinin yanında erik, elma, armut ve şeftali suyu verilebilmektedir.



Bebeğe egzersiz ve yaptırmak da kabızlık çeken bebeği rahatlatmak için uygulanabilmektedir.



Bebeği rahatlatmak için uygulanabilecek bir diğer yöntem ise masajdır. El ile bebeğin karnına yarım ay hareketleri ile masaj yapılarak bağırsak hareketleri hızlandırılabilmektedir.﻿