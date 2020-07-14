Özbek yardımcısı Mamatova'yı korona kaptığı gerekçesiyle darp edip ormana bıraktığı iddiasıyla Seren Serengil'e soruşturma başlatılmış, ünlü şarkıcının 3 ay Mamatova'ya yönelik tehdit, hakaret içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına karar verilmişti.
Ancak yardımcısı, kendisini aşağılayan sözler söylediği iddiasıyla Serengil'i ihbar etti.
Karara uymadığı gerekçesiyle Serengil'e soruşturma açıldı.
Sabahİrem Sak'ın hayranıyla başı dertte! Şikayetçi oldu
Seren Serengil hakkında soruşturma! Yardımcısı ihbar etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.