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Seren Serengil hakkında soruşturma! Yardımcısı ihbar etti

Seren Serengil hakkında soruşturma başlatıldı. İddiaya göre Serengil'in yardımcısı Mamatova kendisini aşağılayan sözler söylediği gerekçesiyle ünlü ismi ihbar etti.

14.07.2020, 10:20 Güncelleme Tarihi: 14.07.2020,10:28