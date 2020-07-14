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Haberler Yaşam Seren Serengil hakkında soruşturma! Yardımcısı ihbar etti

hakkında ! Yardımcısı etti

hakkında başlatıldı. İddiaya göre Serengil'in yardımcısı Mamatova kendisini aşağılayan sözler söylediği gerekçesiyle ünlü ismi etti.

Seren Serengil hakkında soruşturma! Yardımcısı ihbar etti

14.07.2020, 10:20 Güncelleme Tarihi: 14.07.2020,10:28

Özbek yardımcısı Mamatova'yı korona kaptığı gerekçesiyle darp edip ormana bıraktığı iddiasıyla Seren Serengil'e soruşturma başlatılmış, ünlü şarkıcının 3 ay Mamatova'ya yönelik tehdit, hakaret içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına karar verilmişti.

Ancak yardımcısı, kendisini aşağılayan sözler söylediği iddiasıyla Serengil'i ihbar etti.

Karara uymadığı gerekçesiyle Serengil'e soruşturma açıldı.

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