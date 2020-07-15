Gediz Nehri, temiz doğuyor kirli akıyor

EGE Bölgesi için hayati önem taşıyan Gediz Nehri, 401 kilometrelik maceralı yolculuğunda, temiz doğuyor kirli akıyor. Murat Dağı'ndan temiz olarak akan Gediz Nehri, İzmir'e kirli bir şekilde dökülüyor. GEDİZ Nehri, geçmekte olduğu yerleşim birimlerinde bulunan organize sanayi bölgelerinin ve sanayi tesislerinin endüstriyel zehirli atıkları ve akarsu boyunda bulunan yerleşim birimlerinin kanalizasyon atıklarının arıtılmadan nehre deşarj edilmesi, bilinçsiz tarım ilaçları ve kimyevi gübre kullanımı ile adeta yok ediliyor. Gediz Havzası Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma, Çevre ve Kalkınma Vakfı (GEMA) Vakfı Genel Başkanı Şener Kilimcigöldelioğlu, Gediz havzasının bugün için en önemli sorununun ekolojik ve kimyasal kirlilik olduğunu belirtti.

MANZARA ÇOK KÖTÜ

Alaşehir Çayı'nın geçtiği güzergah üzerinde ve Gediz Nehri ile birleşme noktası olan Salihli'ye bağlı Yılmaz Mahallesi'nde incelemelerde bulunan Kilimcigöldelioğlu, "Görünen manzara çok kötü. Ege Bölgesi için hayati önem taşıyan Gediz Nehri'nin artık atık su kanalına dönüştüğü bir gerçek. Yetkililer bu soruna bir çözüm getirmelidir" dedi.

Metin BURMALI