  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Yaşam İşte selülitten kurtulmanın yolları

İşte selülitten kurtulmanın yolları

Kadınların kabusu olan selülitten kurtulmanın yollarını . açıkladı. Özellikle yaz aylarında sıkıntı olan , uzman uyarıları sayesinde çözüme kavuşabiliyor.

İşte selülitten kurtulmanın yolları

15.07.2020, 17:18 Güncelleme Tarihi: 15.07.2020,17:22

Kadınların kabusu selülit, yaz aylarında can sıkıyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Serpil Pırmıt selülitlerden kurtulmanın şifresini açıklıyor:

SU İÇİN: Günde 2 litre içmek selülitleri azaltır.

10 BİN ADIM: Her gün 10 bin adım atmak kan dolaşımını hızlandırır ve selüliti azaltır.

KAHVEYE DİKKAT: Kahve, içerdiği kafein nedeniyle selülit yapar. Günde 2 fincandan fazla tüketmemek gerekir.

TUZU AZALTIN: Tuz, vücutta ödem ve selülit yapar.

DOSTUM YEŞİLLİK: Sebze ve lifli gıdalar selülit oluşumunu azaltır. Ayrıca balık, zeytinyağı, baklagil de tüketilmelidir.

DAR GİYMEYİN: Dar kıyafetler ve yüksek topuklu ayakkabılar kan dolaşımını bozar. Selülite yol açar.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İşte selülitten kurtulmanın yolları haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA