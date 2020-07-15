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İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den o illere sağanak yağış uyarısı! İşte 15 Temmuz Çarşamba hava durumu...

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Yağış bekleniyor mu? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin, Kars, Ardahan, Sakarya ve Bursa'nın Yenişehir ilçesinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte 15 Temmuz Çarşamba hava durumu...

15.07.2020, 09:04 Güncelleme Tarihi: 15.07.2020,09:04