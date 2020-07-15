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'de hava nasıl olacak? 'den o illere sağanak yağış uyarısı! İşte Çarşamba ...

'de bugün hava nasıl olacak? Yağış bekleniyor mu? Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı 'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin, Kars, Ardahan, Sakarya ve Bursa'nın Yenişehir ilçesinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte Çarşamba ...

İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den o illere sağanak yağış uyarısı! İşte 15 Temmuz Çarşamba hava durumu...

15.07.2020, 09:04 Güncelleme Tarihi: 15.07.2020,09:04

Bugün hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar artacak mı? Genel Müdürlüğü bugünn hava tahmin raporunu yayınladı. İşte Çarşamba ....

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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