Bugün hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar artacak mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugünn hava tahmin raporunu yayınladı. İşte 15 Temmuz Çarşamba hava durumu....
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den o illere sağanak yağış uyarısı! İşte 15 Temmuz Çarşamba hava durumu... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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