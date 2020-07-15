Kargolar bugün açık mı? 15 Temmuz Çarşamba kargolar çalışıyor mu?

Kargolar bugün çalışıyor mu? Kargo çalışma saatleri? soruları yoğun şekilde araştırılıyor. 15 Temmuz'un resmi tatil olması nedeniyle pek çok kurumda bugün resmi tatil. Kargo işlemleri olanlar kargoların bugün çalışıp çalışmadığını araştırıyor. Peki Yurtiçi Kargo, Aras Kargo, MNG Kargo bugün çalışıyor mu? Kargolar açık mı? İşte detaylar...

KARGOLAR AÇIK MI?

Sürat Kargo

"15 Temmuz 2020 Çarşamba günü, "Demokrasi ve Milli Birlik Günü" resmi tatilinde tüm birimlerimizde 1 gün hizmete ara verilecektir. 16 Temmuz Perşembe günü tüm birimlerimizle hizmet vermeye devam edeceğiz."

Yurtiçi Kargo, 15 Temmuz'da çalışma durumları ile ilgili bu yıl herhangi bir bilgi paylaşmadı. Ancak firmanın geçtiğimiz yıl paylaşmış olduğu bilgi şu şekildeydi;



15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle 15 Temmuz 2019 Pazartesi günü, tüm Yurtiçi Kargo şube ve acenteleri kapalı olup herhangi bir alım-teslim hizmeti sunulmayacaktır.

MNG Kargo, 15 Temmuz'da çalışma durumları ile ilgili bu yıl herhangi bir bilgi paylaşmadı. Ancak firmanın geçtiğimiz yıl paylaşmış olduğu bilgi şu şekildeydi;



15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü tüm şubelerimiz ve çağrı merkezimiz kapalı olup hizmet vermeyecektir.

16 Temmuz 2019 Salı günü itibariyle tüm birimlerimizde işleyişimiz devam edecektir.



Aras Kargo, 15 Temmuz'da çalışma durumları ile ilgili bu yıl herhangi bir bilgi paylaşmadı. Ancak firmanın geçtiğimiz yıl paylaşmış olduğu bilgi şu şekildeydi;



Değerli Müşterilerimiz,

15 Temmuz 2019 Pazartesi günü, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla operasyonel işleyişimize ara vereceğiz.

16 Temmuz 2019 Salı günü, 09.00 itibari ile mesaimize devam edeceğiz.