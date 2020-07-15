MHRS ile hastane randevusu nasıl alınır?

Hastaneden randevu oluşturmak için yapılacak iki işlem bulunuyor. Bunlardan ilki, ALO 182'yi aramak. Randevu almak için bir diğer yöntem ise, internet üzerinden TC Kimlik Numarası ile alınan randevuları kapsıyor.

Web'den randevu almak için; Daha önceden üyelik kaydınız yok ise "Randevu Al" butonuna tıkladıktan sonra gelen ekrandan "Üye Ol" seçeneğini tıklayarak üyelik işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.



Eğer üyeliğiniz mevcut ise kimlik numaranız ve şifrenizle istediğiniz hastane ve hekimi seçerek randevunuzu oluşturabilirsiniz.

MOBİL UYGULAMA İLE MHRS MOBİL UYGULAMASI

Akıllı cihazınıza MHRS Mobil uygulamasını indirerek "Yeni Üye" bölümüne giriş yaptıktan sonra bilgilerinizi girerek Üyelik işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.



MHRS mobilde randevu almak için ise akıllı cihazınızın uygulama marketinden MHRS uygulamasını indirerek üyelik kaydınız yoksa oluşturabilir, var ise kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yaparak randevunuzu alabilirsiniz.