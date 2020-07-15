Ürettiği adaçayını DİTAP üzerinden satıyor

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) kapsamında 'Genç Çiftçi Projesi' çerçevesinde hazırladığı "tıbbi aromatik bitkilerin yetiştirilmesi projesi" ile 30 bin lira hibe desteği almaya hak kazanan genç çiftçi Uğur Yılmaz, yetiştirdiği adaçayını pazarlayabilmek için Dijital Tarım Pazar'na (DİTAP) üye oldu.

BU İMKANDAN FAYDALANIN

Nazilli ilçesine bağlı Hasköy Mahallesinde 4 bin metrekare dikili alanda yılda üç defa kesim yaparak yaklaşık 10 bin bağ ada çayı elde eden Yılmaz, "Tarım ve Orman Bakanlığı'nın dijital tarım pazarından haberdar olup hemen kayıt oldum. Doğrudan satış için ilk stok oluşturma işlemini gerçekleştirdim" dedi. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri ise dijital tarım platformunun sadece doğrudan satış için bir platform olmadığını, alıcıların her türlü tarım ürünü ihtiyacını karşılamak için bu platformdan talep oluşturabileceğini söyledi. Yetkililer üreticilerin de bu taleplere teklif vererek ürünlerini satabileceğini, bu şekilde fiyat istikrarı sağlanabileceğini, tedarik zincirinin aksamadan yürütülebileceğini ve yakın gelecekte finansal kolaylıklarının da sağlanacağı belirtilerek çiftçilerin bu imkanlardan faydalanmasını istedi.

Kazım YÖRÜKCE