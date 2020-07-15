  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Yaşam Ürettiği adaçayını DİTAP üzerinden satıyor

Ürettiği adaçayını DİTAP üzerinden satıyor

’da Genç Çiftçi projesiyle adaçayı üretme hayali gerçekleştiren , yetiştirdiği ürünlerini Tarım ve ’nın “Dijital Tarım Pazarı” (DİTAP) sistemiyle pazarlıyor.

Ürettiği adaçayını DİTAP üzerinden satıyor
Giriş Tarihi: 15.7.2020

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) kapsamında 'Genç Çiftçi Projesi' çerçevesinde hazırladığı "tıbbi aromatik bitkilerin yetiştirilmesi projesi" ile 30 bin lira hibe desteği almaya hak kazanan genç çiftçi Uğur Yılmaz, yetiştirdiği adaçayını pazarlayabilmek için Dijital Tarım Pazar'na (DİTAP) üye oldu.

BU İMKANDAN FAYDALANIN
Nazilli ilçesine bağlı Hasköy Mahallesinde 4 bin metrekare dikili alanda yılda üç defa kesim yaparak yaklaşık 10 bin bağ ada çayı elde eden Yılmaz, "Tarım ve Orman Bakanlığı'nın dijital tarım pazarından haberdar olup hemen kayıt oldum. Doğrudan satış için ilk stok oluşturma işlemini gerçekleştirdim" dedi. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri ise dijital tarım platformunun sadece doğrudan satış için bir platform olmadığını, alıcıların her türlü tarım ürünü ihtiyacını karşılamak için bu platformdan talep oluşturabileceğini söyledi. Yetkililer üreticilerin de bu taleplere teklif vererek ürünlerini satabileceğini, bu şekilde fiyat istikrarı sağlanabileceğini, tedarik zincirinin aksamadan yürütülebileceğini ve yakın gelecekte finansal kolaylıklarının da sağlanacağı belirtilerek çiftçilerin bu imkanlardan faydalanmasını istedi.

Kazım YÖRÜKCE

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ürettiği adaçayını DİTAP üzerinden satıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA