Kan pıhtılaşması nedir?

Vücutta meydana gelen kesik ve yaralanmalar sonucunda; damarlardan kan akmasını engelleyen sürecin genel adı pıhtılaşmadır. Pıhtılaşma olayı devam ettirilemezse; meydana gelecek küçük bir kanama bile durdurulamayacağı için kan kaybı ölüme neden olabilir.

KAN PIHTILAŞMASI NEDİR?

Pıhtılaşma gerçekleşmediği zaman; damarların içerisinde bulunan kan ağırlaşarak, kan pıhtılaşmasına yol açar. Kanın ağırlaşması demek, koyulaşması anlamına gelmektedir. Bu durum damar sertliği, beyin kanaması, kısmi felç gibi çeşitli hastalıkları beraberinde getirir.

KAN PIHTILAŞMASINA NEDEN OLAN DURUMLAR NELERDİR?

-Genetik faktörler

-Bazı ilaçların kullanımı

-Şeker hastalığı

-Kalp yetmezliği rahatsızlığı

-Fazla kilolu olmak

-Çok ciddi bir ameliyat geçirilmiş olması

-Travma

-Çeşitli hastalıklar nedeniyle uzun süre hastanede yatmış olmak

-Uzun süre bir yerde oturamamak

-Kanser ve kanser tedavisi

KAN PIHTILAŞMASININ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Kan pıhtılaşmasının belirtileri, pıhtılaşmanın olduğu bölgeye göre farklılık gösterebilmektedir. Örneğin; akciğer ve kalpte görülen pıhtılaşmanın belirtileri; göğüs, kol, sırt ve boyunda oluşan ağrı ve nefes darlığı yaşanması.

Bacaklarda görülen pıhtılaşmanın belirtileri; bacağın alt bölgelerinde ağrı ve kızarıklıklar meydana gelmesi, sıcaklık hissedilmesi.

Beyinde görülen pıhtılaşmanın belirtileri ise konuşmada bozukluk, hareket edememe, anlamada güçlük çekme ve baş ağrısı olarak görülebiliyor.

KAN PIHTILAŞMASININ TEDAVİSİ VAR MIDIR?

Kan pıhtılaşmasının tedavisi ilaç ile yapılmaktadır. Kan sulandırıcı ilaçlar, hastaya ağız yoluyla ya da deri altından enjekte edilebilir. Ancak bu tip ilaçların çok kontrollü bir şekilde alınması gerekmektedir.