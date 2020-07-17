Bugün hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar artacak mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin durumunu yayınladı. İşte 17 Temmuz Cuma hava durumu...
HAVA SICAKLIĞI: İç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile zamanla güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? İşte 17 Temmuz Cuma hava durumu... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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