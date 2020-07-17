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Haberler Yaşam İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? İşte 17 Temmuz Cuma hava durumu...

! Bugün hava nasıl olacak? İşte Cuma hava durumu...

Bugün hava nasıl olacak? ve Ege'de yağış bekleniyor mu? Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimleri ile Doğu 'in parçalı ve yer yer çok bulutlu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Kocaeli, Sakarya, ve Ankara çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte Cuma ...

İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? İşte 17 Temmuz Cuma hava durumu...

17.07.2020, 09:45

Bugün hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar artacak mı? Genel Müdürlüğü hava tahmin durumunu yayınladı. İşte Cuma ...

HAVA SICAKLIĞI: İç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, kıyıları ile zamanla güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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