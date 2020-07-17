Kılıçdaroğlu 359 bin TL manevi tazminat ödeyecek

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nin usulden bozması üzerine yeniden görülen "Man Adası" davasında karar açıklandı. Mahkeme hakimi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a 150 bin lira, Özdemir Bayraktar'a 60 bin lira, Esra Albayrak ve Sümeyye Erdoğan Bayraktar'a yirmi ikişer bin lira, Bilal Erdoğan'a 20 bin lira, Ahmet Burak Erdoğan'a 16 bin lira, Mustafa Erdoğan'a 15 bin lira, Sadık Albayrak ve Ziya İlgen'e on dörder bin lira, Orhan Uzuner ve Osman Ketenci'ye de on üçer bin lira manevi tazminatın, davalı Kılıçdaroğlu'ndan alınarak 21 Kasım 2017'den itibaren işleyecek yasal faiziyle ödenmesine karar verdi.