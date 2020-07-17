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Haberler Yaşam Seyfi Dursunoğlu hayatını kaybetti

hayatını kaybetti

Son dakika haberi... karakteriyle tanınan , bakımda tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 15 gündür tedavi altında olan Dursunoğlu'nun son üç gündür olduğu öğrenildi.

Seyfi Dursunoğlu hayatını kaybetti

17.07.2020, 21:36

Son dakika haberi... Huysuz Virjin karakteriyle tanınan Seyfi Dursunoğlu, bakımda tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 15 gündür tedavi altında olan Dursunoğlu'nun son üç gündür yoğun bakımda olduğu öğrenildi.

Sunduğu "Huysuz Show" programıyla akıllara kazınan Seyfi Dursunoğlu 1970'den 2000'lere kadar ekranlarda yer aldı ve birçok izleyiciyi eğlendirmeyi başardı. Bir dönem Popstar Türkiye yarışmasının ikinci sezonunda, İbrahim Tatlıses, Garo Mafyan ve Deniz Seki gibi şarkıcı ve sanatçılarla birlikte jüri üyeliği de yapan Dursunoğlu, Huysuz Virjin lakabıyla tanınıyordu.
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