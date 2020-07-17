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Haberler Yaşam Son dakika: Ayasofya Camii'nde 24 Temmuz programı belli oldu!

Son dakika: 'nde programı belli oldu!

Son dakika haberi... 'nin programı belli oldu. Buna göre Ayasofya Camii içinde 500 kişi ile meydanda ise toplu namaz kılınacak. İlk namazı İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldıracak.

Son dakika: Ayasofya Camii'nde 24 Temmuz programı belli oldu!

17.07.2020, 11:12 Güncelleme Tarihi: 17.07.2020,11:26

Danıştay'ın açıklaması sonrası Başkan Erdoğan'ın kararıyla yeniden camii statüsünü kazanan Ayasofya Camii'nin 24 Temmuz'da ibadete açılacağı belirtilmişti.

Ayasofya Camii'nin 24 Temmuz programı belli oldu. Buna göre Ayasofya Camii içinde 500 kişi ile meydanda ise toplu namaz kılınacak. İlk namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldıracak.

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