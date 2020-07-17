Haberler Yaşam Son dakika: Ayasofya Camii'nde 24 Temmuz programı belli oldu!

Son dakika: Ayasofya Camii'nde 24 Temmuz programı belli oldu!

Son dakika haberi... Ayasofya Camii'nin 24 Temmuz programı belli oldu. Buna göre Ayasofya Camii içinde 500 kişi ile meydanda ise toplu namaz kılınacak. İlk namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldıracak.

17.07.2020, 11:12 Güncelleme Tarihi: 17.07.2020,11:26