Ödem vücudunuzu şişirir

Ödem dokularda aşırı sıvı birikmesi nedeniyle genellikle bacak, ayak, kollar ve ellerde şişlik ortaya çıkması ile ilgili bir sağlık problemidir. Basit anlamda ise vücutta sıvı birikmesidir ve oldukça sık karşılaşılan bir sorundur. Vücudumuz, fazla suyun hücrelerden ayrılmasını sağlayarak, dokulardaki sıvı dengesini korur. Dolaşım sistemi, kan damarları ağı ile vücuda sıvı taşır. Hücrelerin ihtiyacı olan oksijen ve besinleri içeren sıvı, kan damarlarından vücudun dokularına doğru hareket eder. Ödemde, çok fazla sıvı kan damarlarından dokulara taşınır.



BÖBREKLERDE BİRİKİME DİKKAT

Kılcal damarlar kendilerini çevreleyen dokuya sıvı sızdırmaya başladığında bu bölge şişmeye başlar. Kılcal damarların sıvı sızdırmasının nedeni artan basınç ya da kılcal damar hasarı olabilir. Kılcal damarlardaki sıvı kaçağı, bu sıvının telafisi için böbreklerin normalden daha yüksek seviyede sodyum (tuz) ve su biriktirmesine neden olacaktır. Bu da bir kısır döngüdür çünkü böbreklerde su ve tuz birikmesi yine ödeme neden olur. Ödemin kendisi bir hastalık değildir ancak bazı hastalıkların belirtilerinden biri de ödem olabilir. Böbrek hastalıkları, karaciğer hastalıkları, kalp hastalıkları, hormonal hastalıklar ve damar tıkanmaları gibi sağlık sorunları ödemin nedeni olabilir. Kronik ödem problemleri için mutlaka hekiminize danışın.



NEDENLERİ VE BELİRTİLERİ

Alerjiler (Kimyasal gıda katkı maddeleri)

Elektrolit dengesizlikleri

Yüksek tuz alımı Vücudunun dokusunda sabit bir tuz konsantrasyonuna ihtiyacı vardır.

Çok fazla tuz tüketildiğinde, vücut sıvı tutularak yayılır.

İlaç Steroidler, hormonal ilaçlar, non-steroid anti-inflamatuar ilaçlar (NSAID'ler) ve bazı tansiyon ilaçları gibi bazı ilaçlar, sıvının kan damarlarını ne kadar hızlı terk ettiğini etkileyebilir.

Sedanter yaşam tarzı Bacak kasları normal olarak yürürken veya koşarken kan akışını teşvik etmek için kan damarlarını sıkıştırır ve sıkıştırır. Bu kaslar kullanılmadığında, damarlarda kan birikebilir, bu da sıvının dokulardan damarlara geçmesini zorlaştırır

Yetersiz beslenme Protein seviyeleri kanda azalınca konsantrasyonların dengesini sağlamak için, sıvı organlardan taşınır ve dokularda ödemlere neden olur. B1, B6 ve B5 vitaminlerinin ya da albümin adlı proteinin eksikliğinin, vücudun sıvı tutmasında etkisi olabilir.

Isı Sıcaklıklar kan damarlarının genişlemesine neden olur ve sıvının çevre dokulara girmesi daha kolay hale gelir. Yüksek nem oranı da durumu şiddetlendirir.

Adet dönemi ve adet dönemi öncesi Adet döneminde hormon seviyeleri dalgalanmaya başlar. Adet kanamasının başlayacağı günden önceki günlerde hormon seviyelerindeki oynama vücudun sıvı biriktirmesine neden olabilir.

Menstruasyon öncesinde toplam vücut suyundaki artışa bağlı olarak vücut ağırlığında, iskelet kas kütlesinde, yağsız vücut kütlesinde artmanın ve vücut yağ oranında ise azalmanın olduğu belirlendi. Bu dönemde yapılacak vücut bileşimi ölçümlerinin yanıltıcı olabileceği kanısına varıldı.

Yağsız vücut dokusunun önemli bir oranı sudan oluştuğu için, kadınlarda menstruasyon dönemi boyunca vücut suyunda oluşan değişikliklerin vücut bileşimini etkileyeceği düşünülmektedir

Doğum kontrol hapı Östrojen içeren herhangi bir ilaç vücudun sıvı tutmasına neden olabilir. Doğum kontrol hapı kullanmaya başladıklarında kilo aldıklarını fark eden pek çok kadın vardır. Bu durum vücudun sıvı tutmasına bağlı olabilir.

Menopoz Hormon seviyelerindeki oynamaların vücutta ödem oluşmasına neden olabileceğini dile getirdik. Menopoz veya menopoz dönemindeki hormon tedavileri, vücuttaki hormon seviyelerini etkileyerek ödem için zemin hazırlayabilir.

ÖDEMDEN KURTULMAK İÇİN NELER YAPILABİLİR?

Her gün yeteri kadar su içmelisiniz.

Vücudunuzun sıvı tutması, su içmemeniz anlamına gelmez. Kesinlikle bu ikisini birbiriyle karıştırmayın.

Tuz ve tuz içeren yiyeceklerin tüketimini azaltın. Ne kadar tuz tükettiğinizi gözden geçirin. Yemeklerinize ekstra tuzdan kaçının. Bol tuzlu olduğu bilinen fast-food türü yiyeceklerden kaçının. Tuzlu kuru yemişler, cipsler, tuzlu peynirler, turşu ve pek çok hazır gıda tuz bakımından ödem şikayeti olanlar için sakıncalıdır.

Alkol, sigara ve kafein kullanmaktan mutlaka uzak durun.

İdeal kilonuza ulaşın.

Bacaklarınızı yükselterek dinlenin.



ÖDEME SEBEP OLAN ÜRÜNLER

İşlenmiş et, konserveler, patlamış mısır, tuzlu çerezler, tuzlu çubuk kraker, turşular, meyan kökü, sigara, alkol, kafein, gazlı içecekler, tuzlu peynirler.